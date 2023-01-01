Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. Владимир Ленин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Экономист и журналист, лидер подпольной партии и основатель первого в истории государства рабочих и крестьян, – мало кто другой повлиял на судьбу России и мира в XX веке так, как Владимир Ленин. Живет ли дело Ленина сегодня – вопрос открытый. А вот его книги – несомненно. Элиты могут сколько угодно договариваться о том, что литература, а что нет, какая форма – нормативная, а какая – маргинальная, но когда появляется литератор Ленин, все общепринятые каноны попросту девальвируются и отменяются. Все это еще раз подтверждает марксистский тезис о том, что подлинная литература есть, прежде всего, социальная практика. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения Судя по произведенному эффекту, именно ленинское «Что делать?» – главная книга ХХ века. Эта ленинская брошюра изменила мир, расколов его на два лагеря: объяснила заинтересованной публике, как построить космический корабль, способный преодолеть капиталистическую гравитацию, и как набрать для нее экипаж – тех людей, кому предстоит построить лучшее в мире государство. Произведение звучит одновременно и как яростная полемика с «рабочедельцами», и как манифест, и как инструкция по созданию организации, работающей в условиях тотальной секретности, – в двух словах не объяснишь – надо слушать.



Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения слушать на видеосервисе Wink.