Что делать, если…. Людмила Петрановская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Педагог-психолог, специалист по семейному устройству, лауреат Премии Президента РФ в области образования Людмила Петрановская в увлекательной форме расскажет вашему ребенку, как правильно поступать в сложных ситуациях, с которыми он сталкивается на каждом шагу. Она поможет ответить на его вопросы Что делать, если … – он потерялся – не успел выйти из вагона метро – он один дома, а в дверь звонят – его дразнят ребята – с ним никто не дружит – к нему пристает незнакомый человек – он боится темноты и монстров. Иногда взрослые и не знают, как помочь детям решить ту или иную проблему. Эта аудиокнига будет настоящим помощником родителям, потому что теперь не придется мяться перед ребенком со словами: «Как бы тебе это объяснить…», ну и конечно, станет другом мальчикам и девочкам, ведь автору удалось выбрать очень верный тон для разговора о самых серьезных вещах – без сюсюканья, нравоучений и запугиваний, в общем, на равных!



Что делать, если… слушать на видеосервисе Wink.