Чтения о Богочеловечестве. Владимир Соловьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Чтения о Богочеловечестве" – одно из самых значительных произведений Соловьева. Оно позволяет уяснить представления Соловьева о смысле жизни и о смысле исторического процесса, целью и смыслом которого является одухотворение человечества.



Чтен�ия о Богочеловечестве слушать на видеосервисе Wink.