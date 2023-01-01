WinkАудиокнигиЧтения о Богочеловечестве. Владимир Соловьев
Чтения о Богочеловечестве. Владимир Соловьев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература545 мин12+
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Сюжет
"Чтения о Богочеловечестве" – одно из самых значительных произведений Соловьева. Оно позволяет уяснить представления Соловьева о смысле жизни и о смысле исторического процесса, целью и смыслом которого является одухотворение человечества.
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