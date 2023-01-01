Чистые сердцем. Сьюзен Хилл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Старинный английский городок Лаффертон вновь переживает потрясение. Пропал маленький мальчик – его похитили прямо у дверей собственного дома. Жители города в замешательстве, родители с трудом справляются с ужасом и шоком. Дело передают Старшему инспектору Полиции Саймону Серрэйлеру. Но и у самого Саймона сердце в последнее время не на месте. Год назад он похоронил свою подчиненную, Фрею Грэффхам, к которой начал испытывать глубокие чувства. Его прежняя пассия преследует его, и он не знает, что делать. К тому же он беспокоится за судьбу своей сестры-инвалида Марты как вскоре выясняется – не зря… Знаменитая писательница мистических триллеров Сьюзен Хилл поражает читателей новым литературным детективом. Во втором романе про старшего инспектора Саймона Сэррейлера жители британского городка Лаффертон повергнуты в ужас похищением маленького мальчика. Хилл великолепным литературным языком передает человеческие эмоции и переживания, рисуя очень реалистичные портреты людей, которые вполне могли бы быть вашими же соседями.



Чистые сердцем слушать на видеосервисе Wink.