WinkАудиокнигиЧистовик. Сергей Лукьяненко
Чистовик. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика643 мин12+
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Сюжет
Сначала был «Черновик». Роман, покоривший сердца сотен тысяч любителей фантастики. Теперь человек, стертый из этого мира, сумел разорвать невидимые цепи, привязавшие его к миру иному. Он свободен, но бывшие хозяева по-прежнему охотятся за ним. "Черновик" судьбы написан. Настало время «Чистовика»!
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