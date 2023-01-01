Чистовик. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сначала был «Черновик». Роман, покоривший сердца сотен тысяч любителей фантастики. Теперь человек, стертый из этого мира, сумел разорвать невидимые цепи, привязавшие его к миру иному. Он свободен, но бывшие хозяева по-прежнему охотятся за ним. "Черновик" судьбы написан. Настало время «Чистовика»!



Чистовик слушать на видеосервисе Wink.