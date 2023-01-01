Чистая любовь. Виктория Лукьянова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Из-за глупого стечения обстоятельств я, Кира Иванова, студентка 4 курса, осталась без практики в крупной компании и подработки одновременно. Остро нуждаясь в деньгах, я согласилась пусть и на сомнительное, но все же выгодное предложение стать уборщицей в доме богатого человека. По правилам я б�ы никогда не встретила владельца квартиры, в которой усердно начищала до блеска полы, если бы вновь не случайность, перевернувшая не только мою жизнь, но и изменившая чужую судьбу. Но обо всем по порядку.



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