Чистая кровь. Артуро Перес-Реверте
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Чистая кровь. Артуро Перес-Реверте

Чистая кровь. Артуро Перес-Реверте (книга, 1997) слушать онлайн

1997, Аудиокнига
Зарубежная литература, Современная проза383 мин12+
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Сюжет

Дочь дона Винсента де ла Круза уже почти год находится на послушании в одном из монастырей, который на деле оказался самым настоящим вертепом. Сама девушка не может покинуть монастырь, поэтому единственная возможность вызволить заложницу – вооруженное нападение, которое и совершает отважный капитан Алатристе, вот только сам неожиданно оказывается в ловушке….

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