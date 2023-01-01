Чистая кровь. Артуро Перес-Реверте (книга, 1997) слушать онлайн

Сюжет

Дочь дона Винсента де ла Круза уже почти год находится на послушании в одном из монастырей, который на деле оказался самым настоящим вертепом. Сама девушка не может покинуть монастырь, поэтому единственная возможность вызволить заложницу – вооруженное нападение, которое и совершает отважны�й капитан Алатристе, вот только сам неожиданно оказывается в ловушке….



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