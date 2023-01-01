Числа. Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

Степа Михайлов с раннего детства верил в необыкновенную магию чисел. Еще на школьной скамье, методом проб и ошибок он пытался найти для себя самое главное и счастливое число. После нескольких неудачных попыток он остановил свой выбор на цифрах: 3 и 4. И как оказалось – не прогадал. Любимые числа помогли ему и в выборе будущей профессии, и в дальнейшем построении успешной карьеры. «34» с железной необходимостью диктовало ему все существенные поступки. Но только до тех пор, пока две волшебные цифры не сложились в «43» и тогда в одно мгновение все полетело кувырком… Также не пропустите аудиокниги Виктора Пелевина: iPhuck 10, Generation П, Чапаев и Пустота, Хрустальный мир, Лампа Мафусаила, или крайняя битва чекистов с масонами, S.N.U.F.F., Кормление крокодила Хуфу, Пространство Фридмана, Любовь к трем цукербринам, Желтая стрела и другие повести, Ананасная вода для прекрасной дамы, Вести из Непала, Зал поющих кариатид, Рассказы (в исполнении Виктора Пелевина), Бэтман Аполло, День бульдозериста, T, Девятый сон Веры Павловны, Спи, Некромент, Жизнь насекомых, Ассасин, Ухряб, Омон Ра, Тарзанка, Смотритель, Ника, Тайные виды на гору Фудзи, Бубен верхнего мира, Бубен нижнего мира, Свет горизонта.



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