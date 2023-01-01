Чикатило. Явление зверя. Алексей Гравицкий,Сергей Волков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В середине 1980-х годов в Новочеркасске и его окрестностях происходит череда жутких убийств. Местная милиция бессильна. Они ищут опасного преступника, рецидивиста, но никто не хочет даже думать, что убийцей может быть самый обычный человек, их сосед. Удивительная способность к мимикрии делала Ч�икатило неотличимым от миллионов советских граждан. Он жил в обществе и удовлетворял свои изуверские сексуальные фантазии, уничтожая самое дорогое, что есть у этого общества – детей. Эта книга – история двойной жизни самого известного маньяка советского союза Андрея Чикатило и расследование его преступлений, которые легли в основу сериала «Чикатило».



Чикатило слушать на видеосервисе Wink.