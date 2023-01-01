Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных стартапов. Стив Бланк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Четыре шага к озарению» – классическое руководство по стратегии бизнеса на все времена, от зарождения идеи до создания успешной компании, с помощью которого во всем мире работают и развиваются более 100 000 стартапов. Именно здесь Стив Бланк впервые в мире сформулировал единственную на текущий момент эффективную методику разработки новых продуктов и создания новых бизнесов, основанную на научном методе проверки гипотез: методику развития потребителей (Customer Development). Стартапы – это не малые версии больших компаний и должны управляться радикально иначе, чем уже сложившиеся бизнесы Стив Бланк объясняет, почему это так. Вместо того чтобы слепо следовать бизнес-плану, предпринимателю стоит пройти все четыре шага методики развития потребителей и создать такую систему обратной связи, которая позволит быстрее конкурентов проверять новые гипотезы и внедрять их в жизнь.



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