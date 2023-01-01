WinkАудиокнигиЧетвертый лишний. Владимир Колычев
Четвертый лишний. Владимир Колычев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Триллеры, Детективы384 мин16+
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Сюжет
Четырем старым школьным друзьям пришло сообщение, что всех их приговорили к смерти. Действительно, вскоре трое из них, один за другим, погибли от рук неизвестного убийцы. Оставшийся в живых Трофим Крупилин вспомнил, что в школе они с друзьями издевались над некоторыми одноклассниками. Возможн�о, кто-то из них таким образом спустя годы мстит за свое унижение? Трофим спешит разыскать обиженных сверстников и находит одноклассницу Таисию. Несмотря на старые обиды, девушка вызывается помочь Крупилину и даже какое-то время скрывает свое истинное отношение к нему…
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