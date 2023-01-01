Четвертое Царство. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Названию сборнику, записанному на студии «Ардис», дала повесть братьев Стругацких «Четвeртое Царство». Дальний Восток через несколько лет после окончания Второй мировой войны. В районе советской пограничной заставы появляется слепой обожжeнный человек, с пулей в бедре и говорящий лишь по-английски. Из округа на заставу направляется комиссия для исследования инцидента… В аудиокнигу также включены рассказы Стругацких «Как погиб Канг», «Затерянный в толпе», «Кто скажет нам, Эвидаттэ?..», «Возвращение», «Нарцисс», «Год Тридцать Седьмой», «Мыслит ли человек?», «Адарвинизм».



Четвертое Царство слушать на видеосервисе Wink.