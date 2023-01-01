Честное слово. Рассказы. Леонид Пантелеев (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Эти добрые и смешные рассказы показывают, какие взаимоотношения складываются между взрослыми и детьми: как одни учат, а другие мотают на ус. А кто у кого учится – слушатели решат сами! Л. Пантелеев (настоящее имя Алексей Иванович Еремеев) – советский писатель. Одно из самых его известных произ�ведений – повесть «Республика ШКИД», которую он написал в соавторстве с Г. Белых. В книгу Л. Пантелеева «Честное слово. Рассказы» вошли произведения о взрослых и детях, которые учатся друг у друга взаимовыручке и попадают в смешные ситуации. На этих рассказах выросло не одно поколение читателей.



Честное слово слушать на видеосервисе Wink.