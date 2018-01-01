Честное слово. Леонид Пантелеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Леонид Пантелеев (настоящее имя Алексей Иванович Еремеев), известный прозаик, публицист, драматург, один из авторов легендарной книги «Республика Шкид», родился в Петербурге 22 августа 1908 года. После революции отец его пропал без вести, а мать увезла детей в Ярославскую губернию, подальше от бедствий и нищеты. Однако долго мальчик там не выдержал и в 1921 году снова вернулся в Петроград. Здесь ему пришлось пережить многое: голод, нищету, авантюры с рулеткой. Все эти события легли в основу повести «Ленька Пантелеев». В конце концов он попал в школу для беспризорников, где познакомился со своим будущим другом и соавтором – Г. Г. Белых. В 1925 году, после возвращения друзей в Петербург, они напишут одну из самых известных в Советском Союзе книг «Республика Шкид», сразу же завоевавшую сердца читателей. Однако этот безоблачный период продолжался недолго. В 1938 году Г. Белых репрессировали. Л. Пантелееву повезло: он остался в живых. Но его имя больше нигде не упоминалось. Писатель был вынужден голодать, не раз оказываясь на грани смерти. Но он не оставил литературу. За годы забвения им были написаны рассказы «Честное слово», «На ялике», «Маринка», «Гвардии Рядовой», «О Белочке и Тамарочке», «Буква „ты“ и многие другие произведения. Аудиоверсия избранных из них ждет вас в этом сборнике. ©



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