WinkАудиокнигиЧестертон Г.К. Человек, который был Четвергом в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Дмитрия. Дмитрий Быков,Гилберт Кит Честертон
Честертон Г.К. Человек, который был Четвергом в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Дмитрия. Дмитрий Быков,Гилберт Кит Честертон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика412 мин12+
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Сюжет
Вашему вниманию предлагается философский роман Гилберта КитаЧестертона «Человек, который был Четвергом», изданный с подзаголовком «Ночной кошмар», в исполнении Дмитрия Быкова. В Европейский Совет Анархии, семь членов которого носят имена дней недели и возглавляются Воскресеньем, на сегодн�яшнем собрании должны избрать нового Четверга на место выбывшего… В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о только что прочитанной книге.
Честертон Г слушать на видеосервисе Wink.