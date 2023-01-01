Честертон Г.К. Человек, который был Четвергом в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Дмитрия. Дмитрий Быков,Гилберт Кит Честертон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вашему вниманию предлагается философский роман Гилберта КитаЧестертона «Человек, который был Четвергом», изданный с подзаголовком «Ночной кошмар», в исполнении Дмитрия Быкова. В Европейский Совет Анархии, семь членов которого носят имена дней недели и возглавляются Воскресеньем, на сегодн�яшнем собрании должны избрать нового Четверга на место выбывшего… В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о только что прочитанной книге.



Честертон Г слушать на видеосервисе Wink.