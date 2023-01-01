Честь имею. Часть 3. При исполнении долга. Валентин Пикуль
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Честь имею. Часть 3. При исполнении долга. Валентин Пикуль

Честь имею. Часть 3. При исполнении долга. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Современная проза504 мин12+
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Сюжет

Студия АРДИС предлагает вниманию слушателей третью часть романа Валентина Пикуля «Честь имею». Главный герой, офицер российского Генштаба, ставший разведчиком, волею судьбы оказался свидетелем политических интриг империалистических кругов, заинтересованных в развязывании Первой мировой войны. Читателя не оставит равнодушным яркий образ героя, для которого превыше всего честь, долг, патриотическое служение Отечеству.

Честь имею слушать на видеосервисе Wink.

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