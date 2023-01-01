Честь имею. Часть 1. Лучше быть, чем казаться. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вниманию слушателей первую часть романа Валентина Пикуля «Честь имею». Главный герой, офицер российского Генштаба, ставший разведчиком, волею судьбы оказался свидетелем политических интриг империалистических кругов, заинтересованных в развязывании Первой мировой �войны. Читателя не оставит равнодушным яркий образ героя, для которого превыше всего честь, долг, патриотическое служение Отечеству.



Честь имею слушать на видеосервисе Wink.