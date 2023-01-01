Чешский язык. Учебное пособие по развитию речи. Изд.2. МР3. Валерий Мокиенко,Людмила Степанова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Учебное пособие состоит из краткого обзора чешской фонетики и грамматики и уроков, построенных по тематическому принципу. Каждый урок включает основной диалог, содержащий наиболее употребительную лексику данной темы, упражнения на автоматизацию слов и оборотов диалога, упражнения, рассчит�анные на усвоение и закрепление разговорных моделей, составление вопросов, диалогов, рассказов. Пособие может быть использовано для программированного обучения, занятий в лингафонных лабораториях, самостоятельных занятий. Текст читают Яна Гулюшкина и Антонин Врзал. Длительность записи 98 мин.



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