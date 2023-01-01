WinkАудиокнигиЧешский язык. Учебное пособие по развитию речи. Изд.2. МР3. Валерий Мокиенко,Людмила Степанова
Чешский язык. Учебное пособие по развитию речи. Изд.2. МР3. Валерий Мокиенко,Людмила Степанова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки98 мин12+
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Сюжет
Учебное пособие состоит из краткого обзора чешской фонетики и грамматики и уроков, построенных по тематическому принципу. Каждый урок включает основной диалог, содержащий наиболее употребительную лексику данной темы, упражнения на автоматизацию слов и оборотов диалога, упражнения, рассчит�анные на усвоение и закрепление разговорных моделей, составление вопросов, диалогов, рассказов. Пособие может быть использовано для программированного обучения, занятий в лингафонных лабораториях, самостоятельных занятий. Текст читают Яна Гулюшкина и Антонин Врзал. Длительность записи 98 мин.
Чешский язык слушать на видеосервисе Wink.