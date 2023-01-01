Червоточина. Андрей Буторин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что, если мы и наша реальность – лишь программа, написанная для дипломного проекта нерадивым Студентом откуда-то с Той стороны? И что, если все мы просто исчезнем, если враг студента преуспеет в попытке сорвать защиту диплома? Конец света может начаться очень и очень просто, причем в любой моме�нт – вирус уже запущен в программу. Ничего не изменить? Но неожиданно в Большую игру Студента и его Соперника вмешиваются – каждый по-своему – трое обычных людей из маленького провинциального городка: парни Нича и Виктор и рыжая красавица Соня…



Червоточина слушать на видеосервисе Wink.