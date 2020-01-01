Чертов данж. Серж Винтеркей (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Агры из клана «Черных соколов», оказавшись не в силах поймать Троя, убивают его девушку. Разъяренный убийством, Трой выходит на тропу войны против всего клана. Но как отомстить клану, в котором больше тысячи игроков, каждый из которых на голову выше тебя по уровню? Удастся ли найти союзников, и должны ли они знать настоящие причины разожженной у них ненависти к клану «Черные соколы»? Месть должна обрушиться на врагов как гром среди ясного неба, став результатом долгого планирования, и нанести им огромный ущерб, заставив сильно пожалеть о том дне, когда они впервые встретили Троя.© Серж Винтеркей, 2020 ©



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