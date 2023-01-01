Черный утес. Лука Каримова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Оригинальный ретеллинг «Русалочки» – история любви становится запутанным расследованием и завораживающей историей смерти! Всем нам хотелось бы знать, как же сложилась судьба Русалочки, которая ради любви принца выменяла у подводной колдуньи человеческие ноги в обмен на свой чарующий голос. Ее зовут Нокте, и когда-то она была младшей принцессой подводного королевства, а сейчас – бывшая законная жена, изгнанная своим возлюбленным на самый край мира, на Черный Утес, подальше от двора и веселой жизни. Она подолгу бродит по прибрежным камням, где однажды обнаруживает мертвого тритона. Теперь вместе с Хаосом, приставленным следить за каждым ее шагом на суше, ей придется провести самое страшное в ее жизни расследование. Так классическая история любви превращается в историю смерти, где враг становится самым близким существом в этом жестоком мире.



Черный утес слушать на видеосервисе Wink.