Черный спектр. Книга 2. Сергей Панченко (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Черный спектр» – фантастический роман Сергея Панченко, вторая книга одноименного цикла, жанр постапокалипсис, боевая фантастика. Прошло больше десяти лет после событий первой книги. Мир изменился кардинально, и в первую очередь человеческое общество, расколовшееся на два лагеря. Необращенное большинство, не поддавшееся влиянию «черного спектра» и обращенное меньшинство, обладающее иммунитетом и смертельно опасными особенностями для человеческого большинства. Первые, из страха и неспособности свободно жить в новом мире, подчинили вторых, превратив их в покорных рабов. Внимание! Содержит нецензурную брань.



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