Черный сокол. Снайпер из будущего. Евгений Сапронов
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Черный сокол. Снайпер из будущего. Евгений Сапронов

Черный сокол. Снайпер из будущего. Евгений Сапронов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези476 мин16+
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Сюжет

«Пристрелить Батыя!» – первое, что приходит на ум нашему современнику, заброшенному со снайперской винтовкой в эпоху татаро-монгольского нашествия. Но сможет ли «попаданец» подобраться к ханской ставке на прицельный выстрел? И главное – остановит ли смерть великого завоевателя степную лавину? Или лучше не просто убить Батыя, а сломить его дух, заставив отдать приказ об остановке вторжения и возвращении Орды обратно в степи? А значит – да здравствует тактика «выжженной земли»! Ответим террором на террор, обложив врага разведывательно-диверсионными отрядами! Русская Земля будет гореть у захватчиков под ногами! А стяг снайпера из будущего с черным соколом на белом фоне станет Знаменем Победы!

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