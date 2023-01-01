Черный принц. Павел Янг (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Согласно легенде, «Чёрный принц» – космический аппарат внеземного происхождения, прибывший из глубин космоса в незапамятные времена. Спутник не видят радары, его можно обнаружить только на фоне освещённой стороны Земли и то не всегда. Он самостоятельно меняет орбиты, а иногда пропадает на д�лительное время. И вот однажды, кадет лётной школы, увлечённый криптоастрономией, опираясь на мифы и легенды о Чёрном принце, смог вычислить его местоположение. Он решает найти объект, для чего приступает к осуществлению дерзкого плана. И то, что он находит, переворачивает взгляд человечества на вопрос, «Одиноки ли мы во вселенной?».



Черный принц слушать на видеосервисе Wink.