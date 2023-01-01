Черный Оборотень и другие ужасные истории. Ольга Дзюба (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокнигу вошла трилогия Ольги Дзюбы об удивительных созданиях – аниморфах, которые умеют превращаться в разных животных. В центре событий история борьбы Волчонка Жени, который только погружается в необычный мир полулюдей, и его злейшего врага Чeрного Оборотня. Чeрный Оборотень, или Чeрный Ворон, много лет держит в страхе весь Зачарованный Лес – место силы аниморфов. Жене Волчкову и его верным друзьям Виоле и Вите предстоит пройти множество испытаний, сразиться с опаснейшим магом и отрыть тайну Сердца Леса.



Черный Оборотень и другие ужасные истории слушать на видеосервисе Wink.