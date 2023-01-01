Черный монах. В овраге. Володя большой и Володя маленький. Мужики. Отец. Архиерей. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

"Чехов не писал рассказов с фантастическими сюжетами, и «Черный монах» (1893), воспринятый всеми как мистическое произведение, не является исключением. Однако странные повороты в судьбе главного героя, невероятные сближения иллюзии и реальности делают рассказ чрезвычайно поэтичной и грустной �легендой об одиночестве гения, об откровении истины, о страданиях обыкновенного человека. Представьте... закат, старинный парк, гладь реки и как бы летящая по кромке молодой ржи фигура черного монаха – сейчас произойдет встреча..." Р.В.Ахметшин



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