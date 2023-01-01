Черный монах и другие ужасы. Антон Чехов,Николай Карамзин,Валерий Брюсов,Леонид Андреев,Николай Каразин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Классики русской литературы – тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Иногда и великие писатели откладывали монументальные труды и сочиняли мистические истории, чтобы пощекотать нервы публики. Так и появились все эти готические замки и фантастические чудовища. Бледная красавица, заточенная в пещере. Призрак, обитающий в зеркале. Черный монах, возникающий из вихря. Безумный перезвон набата на горящей колокольне. Или совершенно бытовой ужас – от столкновения с мрачной бездной в душах людей и в своей собственной… Послушайте, с каким удовольствием классики пугают и мистифицируют своих читателей.



Черный монах и другие ужасы слушать на видеосервисе Wink.