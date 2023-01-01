Черный монах. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика90 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
«Андрей Васильич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы. Он не лечился, но как-то вскользь, за бутылкой вина, поговорил с приятелем доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне. Кстати же пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовк�у и погостить. И он решил, что ему в самом деле нужно проехаться…»
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