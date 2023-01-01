Черный монах. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Андрей Васильич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы. Он не лечился, но как-то вскользь, за бутылкой вина, поговорил с приятелем доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне. Кстати же пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовк�у и погостить. И он решил, что ему в самом деле нужно проехаться…»



Черный монах слушать на видеосервисе Wink.