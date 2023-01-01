Черный маг. Евгений Щепетнов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Позади постылая деревня, позади жизнь на положении раба, позади учебный лагерь Корпуса Морской Пехоты. Впереди – война. Что ожидает новоиспеченного сержанта Неда Черного? Как использует он свои способности, способности черного мага, демонолога – адепта запрещенной в этом мире магии? И как скрыть эти способности – ведь иначе Нед рискует оказаться на костре по обвинению в пользовании запретной магией! И не зря он взял себе приставку к имени – «Черный». Того, что сидит у него в мозгу, белым никак не назовешь. Битвы, кровь, магия, магические артефакты, дружба и ненависть товарищей – вот что ждет Неда. Куда вынесет его кровавый водоворот войны? Он пока этого не знает. Но знает одно – делай, как правильно. И будь что будет.



Черный маг слушать на видеосервисе Wink.