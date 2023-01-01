Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. Нассим Талеб. Ключевые идеи книги.
Wink
Аудиокниги
Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. Нассим Талеб. Ключевые идеи книги.

Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. Нассим Талеб. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

7.32020, Аудиокнига
Саморазвитие18 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Книга Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» — пророческое предупреждение. Она посвящена философскому феномену случайности. «Черный лебедь» — невероятное, непрогнозируемое событие, которое имеет сокрушительные последствия для мирового сообщества. Например, приход Гитлера к власти, или появление интернета, или теракт 11 сентября. Предсказывать «черных лебедей» — неблагодарная задача, которая вызвана ложным страхом человечества перед нестабильностью. При этом для нашего вида естественнее всего жить в условиях неполноты информации. А это значит — принять нестабильность как фундаментальное свойство жизни. Нассим Талеб отличается энциклопедической эрудицией и нестандартным мышлением, что позволило ему за несколько лет предсказать кризис 2008 года и разбогатеть на этом.

Черный лебедь слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг