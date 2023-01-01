Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. Нассим Талеб. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» — пророческое предупреждение. Она посвящена философскому феномену случайности. «Черный лебедь» — невероятное, непрогнозируемое событие, которое имеет сокрушительные последствия для мирового сообщества. Например, приход Гитлера к власти, или появление интернета, или теракт 11 сентября. Предсказывать «черных лебедей» — неблагодарная задача, которая вызвана ложным страхом человечества перед нестабильностью. При этом для нашего вида естественнее всего жить в условиях неполноты информации. А это значит — принять нестабильность как фундаментальное свойство жизни. Нассим Талеб отличается энциклопедической эрудицией и нестандартным мышлением, что позволило ему за несколько лет предсказать кризис 2008 года и разбогатеть на этом.



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