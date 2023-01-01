Черный космос. Владимир Мясоедов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наш современник Игорь, смертельно раненный в перестрелке, поверил в грядущее исцеление и согласился на заморозку своего тела до лучших времен. Несколько столетий спустя его «саркофаг» был обнаружен. Врачи совершили чудо, и воскрешенный ими Игорь вступил в новый для себя мир. Откуда ему было знать, что после ядерной войны власть на Земле захватили мегакорпорации, которые превратили большинство населения в бесправную толпу рабов? Единственным местом, где человек мог обрести свободу и надежду на лучшее будущее, оставался Космос. Поэтому Игорь, не задумываясь, отправился в глубины Галактики, навстречу новым опасностям и приключениям. А иначе для чего было возвращаться с того света?..



Черный космос слушать на видеосервисе Wink.