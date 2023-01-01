Черный грифон. Евгений Мисюрин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иногда жизнь не удаeтся по той причине, что ты родился не в том мире. Параллельных миров миллионы. И вероятность того, что твоя душа при реинкарнации промахнeтся с миром, тоже отлична от нуля. Так и жил бы простой московский парень Платон Смирнов, не вписываясь в современное общество, если бы не воля богини, перенeсшая его в нужное место. В тот мир, где ему уготовано получить всe, о чeм мечтал, где он может принести наибольшую пользу людям. Где он может встретить настоящую любовь.



Черный грифон слушать на видеосервисе Wink.