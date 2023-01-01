Черный горизонт. Красный туман. Томаш Колодзейчак (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Великая Война нарушила законы физики, и мир людей пересекли чужие измерения – Планы, из которых пришли эльфы. Но не только они. Пришло зло. Балроги, питающиеся страданиями, несущие смерть и чудовищные мутации всему живому. Каетан Клобуцкий – королевский географ, воин-маг, владеющий мощными артефактами. Он способен ориентироваться в постоянно текущем, измененном магией мире. Очередное задание короля-эльфа – билет в один конец, поход за Горизонт событий. Но когда это останавливало того, кто выжил в аду? Наступила Эпоха Геенны. Реальность лопнула, как мыльный пузырь, и над миром сгустилась смерть. Нет, нас не хотят завоевывать. Черным не нужны ни земля, ни богатства, ни рабы. Их интересует только причинение боли. Она нужна им как воздух. Черные питаются болью. Мы боремся с элементарным злом. С помощью технологий и заклинаний. Пулеметом и мечом. Бомбой и молитвой. Нам пришлось заново открыть давно забытые ритуалы, руны, жесты и суеверия. Использовать национальные символы и магические артефакты. Границы свободы нашего мира отмечают менгиры, священные дубы и ощетинившиеся стволами бункеры. За ними – лишь смерть, Черный горизонт и Красный туман. Темное фэнтези от лидера польской Томаша Колодзейчака – сериал «Последняя Речь Посполитая». Роман и сборник под одной обложкой! Дизайн Dark Crayon. Финалист премии им. Ежи Жулавского, премии им. Януша А. Зайделя, премии SFinks. «Пьянящая фантазия альтернативной вселенной – Республика возрождается в мире, разрушенном и спасенном магией из других миров. Приключение, диверсия, разведка на чужой территории – просто прекрасно!» – lubimyczytac.pl



Черный горизонт слушать на видеосервисе Wink.