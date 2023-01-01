Черные кувшинки. Мишель Бюсси (книга, 2020) слушать онлайн

«Черные кувшинки» Мишеля Бюсси – захватывающий бестселлер от французского мастера детективов о пропавшем шедевре Клода Моне. Эта история начинается одним убийством, а заканчивается другим. Жером Морваль, чья любовь к искусству была сравнима только с его любовью к женщинам, найден мертвым в реке, текущей в местечке Живерни. Именно здесь, в Живерни, создавал свои полотна знаменитый художник-импрессионист Клод Моне. В кармане Морваля обнаружена открытка с «Кувшинками» Моне… Как его смерть связана с очень похожим убийством, случившимся в 1937 году? Какой секрет хранит старуха, которая видит все? И причем здесь загадочный неизвестный шедевр Клода Моне «Черные кувшинки»? Во всем этом предстоит разобраться молодому инспектору Лоренсу Серенаку, которого совсем недавно поставили руководить здешним комиссариатом… Пресса о книге: «Этот элегантный детектив мерцает так же нежно, как полотна Клода Моне, которые находятся в сердце сюжета. Кружащий голову, неожиданный и запоминающийся шедевр стал бестселлером во Франции» Дэйли Мэйл «Обворожительная история, которая держит тебя на крючке, пока Бюсси умно нарушает все сюжетные ожидания: внутри каждой загадки скрывается еще одна…» Дэйли Экспресс



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