Черные хирурги. Николай Леонов,Алексей Макеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Те, кто считает, что работа уголовного розыска заключается только в погонях, перестрелках, распутывании хитросплетений уголовных дел, умно и коварно построенных допросах, в результате которых преступник, понурившись, начинает „колоться“, сильно ошибаются. Оперативная работа – это прежде всего очень много бумаг. Ходят поговорки, что сыщика ноги кормят начальство же считает, что сыщик обязан работать прежде всего головой. Но бо



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