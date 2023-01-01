Черновики. Тетрадь 1. Елена Стриж (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

День не задался, Вера злилась на Максима, мужа своей подруги, который сделал ей больно. Выплеснув свой гнев, она уехала с любимым человеком, и уже успокоившись, смогла просмотреть видео на своем телефоне, и тогда… Голос Инги, словно колокольчик, звучал на улице, но Лада, что пошла за таблетками в дом, услышала шепот за стеной. Маленькое отверстие дало возможность сделать компромат, но все обернулось не так, как хотелось… Дождь не может идти вечно, это знала Инна, попав в сложную ситуацию, сперва со своим отчимом, потом со стариком, что колесил на тягаче. Игорь, что следил за девушкой, нанес удар палкой обидчику и смог ее спасти, однако не все получилось так, как он хотел…



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