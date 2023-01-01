Черноморские броненосцы типа «Екатерина II». Владимир Арбузов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эти броненосцы стали символом возрождения Черноморского флота после поражения в Крымской войне. Эти великолепные корабли с 406-мм броневым поясом и 305мм казнозарядной артиллерией главного калибра, не уступавшие лучшим британским и французским линкорам, кардинально изменили соотношение сил на Черном море. В случае новой войны с Англией и Турцией именно эта четверка эскадренных броненосцев – «Екатерина II», «Чесма», «Синоп», «Георгий Победоносец» – должна была стать не только несокрушимым «щитом» Севастополя и Крыма, но и «тараном» для прорыва через Босфор и захвата «ключа к Царьграду». Какая роль отводилась черноморским броненосцам в этом морском десанте и освобождении Константинополя, овладев которым «Россия выполнит одну из своих исторических задач, станет хозяином Балканского полуострова, будет держать под постоянным ударом Англию, и ей ничего не будет угрожать со стороны Черного моря»? Удалось ли русским инженерам взять лучшее от ведущих кораблестроительных школ (как тогда говорили: «французские броненосцы создаются для моря, а британские – для боя»)? И знаете ли вы, что последний из черноморских броненосцев «Георгий Победоносец» участвовал в отражении налета германо-турецкого линейного крейсера «Гебен» на Севастополь 29 октября 1914 года, был штабным кораблем адмирала Колчака, а после революции даже стал флагманом флота, пережил первую «украинизацию» и немецкую интервенцию, ушел из Крыма вместе с войсками генерала Врангеля и завершил свою одиссею в тунисском порту Бизерт...Слушайте книгу.



Черноморские броненосцы типа «Екатерина II» слушать на видеосервисе Wink.