Чернокнижники выбирают блондинок. Елена Малиновская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Долгожданная новинка от мастера романтического фэнтези! Меня зовут Лютеция, но для всех я просто Лютик. Мне семнадцать лет, и как, наверное, любая девушка в этом возрасте, я мечтаю о любви. Естественно, большой, светлой и взаимной. Но так получилось, что мне в жениха прочат мерзкого гада, который обожает издеваться над животными. Правда, спасение пришло внезапно. В давно заброшенный замок около нашей деревни вернулся владелец. Загадочный и мрачный тип, о прошлом которого ходят страшные слухи. Что же, как говорится, на безрыбье и русалка – улов. Почему бы этому чернокнижнику не стать моим избранником, а мне – хозяйкой в его замке? И пусть только кто-нибудь попробует не согласиться с моим решением!



Чернокнижники выбирают блондинок слушать на видеосервисе Wink.