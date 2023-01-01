Черное воскресенье. Томас Харрис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Этот роман стал настоящим событием в мировой остросюжетной литературе. Сразу стало ясно: взошла новая звезда. Только такой автор мог придумать Ганнибала Лектера… Суперкубок – событие года в Америке. Чтобы увидеть решающий матч двух лучших футбольных команд, многие миллионы людей по всей стране прильнули к экранам телевизоров, а на стадионе в Новом Орлеане собрались 80 тысяч человек. Но Майкл Ландер пришел сюда для того, чтобы сыграть свою собственную, безумную игру. И начаться она должна… с убийства президента США. А закончиться – самым кровавым терактом в истории человечества. Ни один болельщик не должен покинуть стадион живым! И, кажется, никто и ничто не сможет помешать этим жутким планам. Как найти одиночку среди многотысячной толпы? И как определить, откуда исходит угроза? Легче отыскать иголку в стоге сена. А часы безжалостно отсчитывают секунды, оставшиеся до катастрофы… Дебютный роман автора «Молчания ягнят». Фильм, снятый по нему, потряс человечество. Один из лучших дебютов в истории современной литературы.



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