Черное море. Константин Паустовский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Фантазер и мечтатель писатель Гарт сбегает из серой и дождливой Москвы в Севастополь. Здесь никто и ничто не сможет помешать ему полностью погрузиться в вымышленный им мир пиратов и бродяг, которым в дальнейшем суждено стать героями его рассказов. И пусть сегодня даже дети не верят моряцким б�айкам о бутылках, залитых воском и выброшенных на песок прибоем, Гарт остается безнадежным романтиком и уверен в том, что чудесное и необыкновенное всегда рядом, нужно просто повнимательнее посмотреть вокруг себя.



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