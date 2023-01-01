Черное море. Константин Паустовский
Wink
Детям
Черное море. Константин Паустовский

Черное море. Константин Паустовский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика393 мин6+

Сюжет

Фантазер и мечтатель писатель Гарт сбегает из серой и дождливой Москвы в Севастополь. Здесь никто и ничто не сможет помешать ему полностью погрузиться в вымышленный им мир пиратов и бродяг, которым в дальнейшем суждено стать героями его рассказов. И пусть сегодня даже дети не верят моряцким байкам о бутылках, залитых воском и выброшенных на песок прибоем, Гарт остается безнадежным романтиком и уверен в том, что чудесное и необыкновенное всегда рядом, нужно просто повнимательнее посмотреть вокруг себя.

Черное море слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг