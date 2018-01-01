Черная Вишня бонус рассказ: Вероника и султан. Алиса Пожидаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Черная Вишня" – фантастический роман Алисы Пожидаевой, жанр любовное фэнтези, попаданцы. Одна роковая встреча – и вот уже под твоими подошвами не слякоть осеннего мегаполиса, а пыль дорог чужого, опасного мира. И неведомо, что ждет впереди: темнит ли навязанный жених, плетут ли заговоры �маги и аристократы, строят ли козни загадочные шаю. Но Вероника не боится трудностей, танцующей походкой отправляется она навстречу новым знакомствам, неожиданным открытиям, рискованным приключениям и, конечно, любви. БОНУС!!! – небольшой легкий и игривый бонус-эпилог к истории Вероники – рассказ «Вероника и султан» © Пожидаева Алиса © ИДДК



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