Черная ведьма желает познакомиться. Марина Ефиминюк (книга, 2020) слушать онлайн

Юная Эльза Нортон – потомственная ведьма с богатой семейной историей. Если бы только родовитость сказывалась на везении! Но у Эльзы все шиворот-навыворот. Очередной подарочек судьбы преподносит несносный братец, который приготовил любовное зелье по собственному рецепту и продал его покупателям в лавке сестры. Теперь ведьме придется иметь дело с прорвой недовольных клиентов! Она худо-бедно справляется, пока не появляется один неудачливый жених, который когда-то был… жабой. Шантажируя Эльзу, он заставляет ее прикинуться его невестой и снять чары с истинной возлюбленной жениха. А родственники у нее – те еще бестии! И за какие такие грехи на голову молодой ведьмы свалились все эти неприятности? Впрочем, горевать некогда. Разве она не из рода Нортонов? То-то же. Сейчас все попляшут: и принцы, и жабы, и братец, будь он неладен!



Черная ведьма желает познакомиться слушать на видеосервисе Wink.