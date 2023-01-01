Черная вдова ищет мужа. Анастасия Маркова
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Черная вдова ищет мужа. Анастасия Маркова

Черная вдова ищет мужа. Анастасия Маркова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези541 мин16+
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Сюжет

Как быть, если оба брака оказались неудачными, а на тебя повесили клеймо черной вдовы? Ждать встречи с безумцем или искать большой любви богатого лэрда? Так можно и состариться. Все выглядело безнадежно. Однако внезапно на пороге дома появляется странный незнакомец. Говорит, по объявлению. Какому еще объявлению? И что с ним не так?

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Фэнтези

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