Черная вдова ищет мужа. Анастасия Маркова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как быть, если оба брака оказались неудачными, а на тебя повесили клеймо черной вдовы? Ждать встречи с безумцем или искать большой любви богатого лэрда? Так можно и состариться. Все выглядело безнадежно. Однако внезапно на пороге дома появляется странный незнакомец. Говорит, по объявлению. Как�ому еще объявлению? И что с ним не так?



Черная вдова ищет мужа слушать на видеосервисе Wink.