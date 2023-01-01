Черная стрела (спектакль). Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

[i]«Четыре я стрелы пущу, И четверым я отомщу, Злодеям гнусным четверым, Старинным недругам моим…»[/i] Средневековая Англия. Война «Алой и Белой розы» за королевский трон. Юную Джоанну Сэдли собираются насильно выдать замуж, но она бежит из-под венца. Однако именно во время бегства знакомится с тем, кого предназначали ей в мужья. Теперь влюбленным вместе предстоит неравная схватка с «добрым опекуном», которому была так выгодна их свадьба. И которому так хотел отомстить неведомый лучник, выпустивший черную стрелу.



Черная стрела (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.