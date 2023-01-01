Черная стрела. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Говорят, человеку в жизни нужно прочитать всего-навсего десять книг, а, чтобы узнать каких, придется перелистать десятки тысяч. Но погодите… Сейчас вам откроется страшная тайна. «Черная стрела» – одна из этих десяти. Познакомиться с ней необходимо! Все приемы автора, все столкновения и интриг�и давно уже перекочевали в ультрасовременные блокбастеры и фэнтези. И тем не менее, Стивенсон остается Стивенсоном. Любовь у него все также трогательна, наивна и прекрасна злодеи непредсказуемы и правдивы, шутки остроумны и свежи, а развязка и финал неожиданны, как вспышка молнии и громовой раскат. Итак, достопочтенные леди и джентльмены, добро пожаловать в добрую старую Англию.



Черная стрела слушать на видеосервисе Wink.