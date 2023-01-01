WinkАудиокнигиЧерная И�ндия. Жюль Верн
Черная Индия. Жюль Верн (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Зарубежная литература, Приключения316 мин12+
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Сюжет
Черная Индия – научно-фантастический роман французского писателя Жюля Верна, входящий в цикл «Необыкновенные путешествия». В горах Шотландии расположена система угольных шахт, названная «Чёрной Индией». В её недрах выросла юная Нелль, никогда в жизни не видевшая дневного света.
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