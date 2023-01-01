Черная Индия. Жюль Верн (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Черная Индия – научно-фантастический роман французского писателя Жюля Верна, входящий в цикл «Необыкновенные путешествия». В горах Шотландии расположена система угольных шахт, названная «Чёрной Индией». В её недрах выросла юная Нелль, никогда в жизни не видевшая дневного света.



Черная Индия слушать на видеосервисе Wink.