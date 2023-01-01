Черная дама. Наталья Тимошенко (книга, 2020) слушать онлайн

"Много лет назад жила в этих лесах колдунья, и было у нее три дочери. Однажды дочери, позавидовавшие матери, решили убить ее и забрать дар себе. С тех пор каждую зиму колдунья, не нашедшая покоя после смерти, выходит на охоту, ищет своих убийц. И если на пути попадается девушка, принимает ее за дочь и убивает…" Такую сказку рассказывают друг другу ученики частной школы в Подмосковье, но никто по-настоящему не верит в нее до тех пор, пока в лесу не начинают находить убитых девушек. Отец одного из учеников обращается в Институт исследования необъяснимого с просьбой найти маньяка, ведь он уверен: такие смерти уже происходили в школе тридцать лет назад. Войтеху и его команде предстоит разобраться в ворохе старых легенд, узнать настоящую историю призрака Черной Дамы и попытаться найти убийцу до того, как он снова исчезнет на тридцать лет.



Черная дама слушать на видеосервисе Wink.