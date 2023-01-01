WinkАудиокнигиЧеркес. Владимир Короленко
Черкес. Владимир Короленко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика43 мин12+
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Сюжет
«Он быстро взял со стола бумагу. Я невольно залюбовался им: его лицо было теперь повелительно и строго, а движения напоминали красивые и грозные повадки тигра. Теперь все здесь уже понимали друг друга, за исключением, конечно, одного Пушных. Черкес был в комнате один, и в случае свалки против него были бы трое: грузный унтер-офицер, без сомнения, принял бы немедленно участие в битве. Успех легко мог склониться на сторону нападающих, но первый шаг был самый страшный…»
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