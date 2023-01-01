Через тернии в звезды, или Шапка Live. Олег Рой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Она уже не та наивная маленькая девочка, которую вдохновенно описывал Шарль Перро. Он – талантливый актер, очень обаятельный мужчина и… вместе с тем ликантроп – гибрид человека и волка. Эти двое абсолютно непохожи друг на друга, но их объединяет настоящая любовь, а еще – причудливый мир кинематографа. Дойдут ли они до вершины – большой вопрос, тем более продюсер фильма проявляет к Красной Шапочке особый интерес, а в мире бывает кое-что пострашнее волков и темного леса.



Через тернии в звезды, или Шапка Live слушать на видеосервисе Wink.