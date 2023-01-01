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Через пламя во тьму. Юлия Ханевская (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези674 мин18+
Сюжет
«Через пламя во тьму» – роман Юлии Ханевской, жанр любовное фэнтези, приключенческое фэнтези. Сгореть в пламени одержимого тобой дракона или замерзнуть рядом с мужчиной, который тебя не любит? Трудно делать выбор между двух зол, но даже этого юным принцессам не позволили. Свадьба не по любви и похищение. С этого начинается история двух принцесс, которые совсем иначе представляли свое счастье.
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